Брест, Белоруссия, 5 апреля, 2025, 12:00 — ИА Регнум. В Брестском районе Белоруссии из-за взрыва боеприпаса погиб подросток. Об этом 5 апреля сообщили в Telegram-канале Следственного комитета республики.

Telegram/Следственный комитет Беларуси

«Вчера вечером (4 апреля. — Прим. ред.) в агрогородке Страдечь на дворовой территории произошел взрыв неустановленного боеприпаса. В зоне поражения оказались мужчина и его внуки (14 и 15 лет)», — уточнили в ведомстве.

По данным СК Белоруссии, один из подростков скончался от полученных травм. Пожилому мужчине и второму несовершеннолетнему оказывается медицинская помощь.

При осмотре места происшествия следователи нашли корпус боеприпаса во дворе дома среди металлолома. Правоохранители собрали вещественные доказательства и допросили свидетелей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 («Незаконные действия в отношении взрывчатых веществ») УК Белоруссии.

Ранее, 2 февраля, в Белоруссии в деревне Луговая Вирня Жлобинского района Гомельской области во дворе частного дома произошел взрыв, предварительно, кислородного баллона. Следователи установили, что в результате инцидента погибли 35-летний мужчина и двое его малолетних детей (один и три года). Мать погибших детей и шестилетний сын были доставлены в тяжелом состоянии в больницу. Правоохранители начали расследование.