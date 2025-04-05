Москва, 5 апреля, 2025, 12:00 — ИА Регнум. В столичном сервисе продажи билетов в учреждения культуры «Мосбилет» появилась новая услуга — «Детский билет». Она упрощает систему покупки билетов на ребенка и его проход в культурное учреждение.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Теперь при оформлении билетов весь объем данных необходимо вносить только сопровождающему взрослому. Для ребенка до 14 лет можно указать только фамилию, имя, отчество и дату рождения. При посещении культурных мероприятий показывать документ на ребенка не потребуется.

«В ведении столичного департамента культуры находится 16 детских театров. Большинство московских театров и концертных организаций в своем репертуаре имеют множество постановок для юных гостей. Учреждения обратились к нам с запросом от зрителей упростить систему прохода детей на культурные мероприятия», — отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Чтобы купить детский билет, на странице сервиса необходимо поставить галочку напротив строки «Билет для ребенка до 14 лет», а затем ввести его имя, фамилию и отчество и указать дату рождения. Приобретенный билет поступит на указанную электронную почту и отобразится в личном кабинете пользователя на mos.ru. Его можно распечатать или показать контролеру в электронном виде. Взрослому при покупке билета нужно указать свою фамилию, имя и отчество, а также добавить данные документа, подтверждающего личность. Если у него стандартная или полная учетная запись, достаточно оставить в поле выбора документа значение по умолчанию Mos ID.

Кроме того, авторизованные пользователи могут воспользоваться QR-кодами билетов в мобильных приложениях «Моя Москва», «Мой id» и «Госуслуги Москвы».

«Мосбилет» — официальный сервис продажи билетов на портале mos.ru, с помощью которого можно приобрести билеты в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения, подведомственные столичному Департаменту культуры, без комиссии и наценок.