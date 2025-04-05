Екатеринбург, 5 апреля, 2025, 11:59 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего главного инженера «Гортранса» Екатеринбурга Андрея Эльзессера по делу о крупной взятке. Об этом 5 апреля заявила пресс-служба органа.

VK/Ленинский районный суд города Екатеринбурга

«Рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании в отношении Эльзессера А. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК Российской Федерации, меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ходатайство следователя было удовлетворено, подозреваемый пробудет под стражей до 2 июня включительно.

Ранее в ФСБ России по Свердловской области заявили о том, что обвиняемый получил взятку на сумму 750 тыс. рублей в период с августа 2024 года по январь 2025 года за своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ с коммерческими структурами.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день московский суд арестовал начальника управления Госстройнадзора при Минобороны РФ Юрия Кожевникова по делу о получении взятки. Уточняется, что подозреваемый пробудет под арестом месяц и 22 дня.

4 апреля 235-й Гарнизонный военный суд назначил экс-сотруднику МО РФ Андрею Чекмазову семь лет в исправительной колонии строгого режима. Он является обвиняемым по делу о получении взятки в размере более 16 млн рублей.