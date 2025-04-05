Москва, 5 апреля, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Высокие цены на новые автомобили и сложности с кредитованием могут стать причиной подорожания подержанных машин. Об этом 5 апреля рассказала автоэксперт Юлия Милославская.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Покупатели, сталкивающиеся с высокими ценами на новые машины и трудностями с кредитованием, могут искать более доступные альтернативы. Это может способствовать повышению цен на подержанные автомобили, особенно если они находятся в хорошем состоянии и имеют привлекательные характеристики», — уточнила она в разговоре с Ura.ru.

Эксперт добавила, что такая ситуация может привести к банкротству автодилеров. К тому же сокращение предложения на рынке может изменить цены как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

31 марта дилеры заявили, что автомобили Lada благодаря доступным ценам и дешевому обслуживанию оказались среди самых популярных марок на вторичном авторынке по итогам февраля. Самой популярной в модельном рейтинге стала Lada 2190 Granta. Она показала лучший рост по отношению к февралю 2024-го — +10,9%.

Сервис «СберАвто» 3 января сообщил, что в 2024 году самыми популярными у жителей России были автомобили марок Lada, Kia и Hyundai. При этом на модели бренда Lada пришлось 15% всех покупок автомобилей. Следом расположились Kia (9%) и Hyundai (7%).