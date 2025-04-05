Москва, 5 апреля, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что у российского нападающего и капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина есть чувство гола. Его слова 5 апреля привел телеканал РЕН ТВ.

Mark Schiefelbein/AP/TASS Уэйн Гретцки и Александр Овечкин (слева направо)

«У него есть чувство гола. Это очень важно. Это как у [канадца Уэйна] Гретцки, у него и у некоторых хоккеистов», — заявил Третьяк, комментируя повторение российскими форвардом «Кэпиталз» снайперского рекорда канадца в регулярных чемпионатах североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Глава ФХР уточнил, что такие хоккеисты понимают, где окажется шайба, когда голкипер ее отобьет и не сможет зафиксировать на себе или на льду.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Чикаго Блекхоукс» и повторил снайперский рекорд Гретцки (894 шайбы) по этому показателю. «Вашингтон» переиграл «Чикаго» на домашнем льду со счетом 5:3.

На матче присутствовал сам канадец, который заявил, что хочет первым пожать руку российскому хоккеисту после установления им нового рекорда. Овечкин также в 14-й раз смог набрать 40 шайб за регулярный сезон, что делает его по этому показателю лидером в истории лиги.

После встречи российский форвард «Кэпиталз» поблагодарил своих поклонников в России и передал им привет. Овечкин также отметил что не хотел бы забить свой рекордный гол в «регулярках» НХЛ в пустые ворота.