Москва, 5 апреля, 2025, 11:33 — ИА Регнум. Московский суд арестовал начальника управления Госстройнадзора при Минобороны РФ Юрия Кожевникова по делу о получении взятки. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Савеловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кожевникова Юрия Васильевича», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957751" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Суд в Москве арестовал начальника управления Госстройнадзора ГУ контрольной и надзорной деятельности Минобороны РФ Юрия Кожевникова

В суде добавили, что чиновник подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном и особо крупном размере»). Он пробудет под арестом месяц и 22 суток. Отмечается, что ему также было отказано в предоставлении более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее 235-й Гарнизонный военный суд назначил бывшему сотруднику Минобороны РФ Андрею Чекмазову наказание по делу о получении взятки в размере более 16 млн рублей. Ему предстоит семь лет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

19 марта начальника радиотехнической службы ВМФ Олега Лопатиева арестовали за взятку в особо крупном размере в Петербурге. Следствие установило, что Лопатиев запросил 8 млн рублей у гендиректора АО «Изумруд» за покровительство при выпуске изделий для нужд Минобороны в рамках гособоронзаказа.