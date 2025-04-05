Ульяновск, 5 апреля, 2025, 11:31 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарных служб ликвидируют возгорание, которое произошло в трансформаторной будке на электроподстанции в Ульяновске. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Соцсети

«На улицу Азовскую стянуты пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Вспыхнула трансформаторная будка, это отдельно стоящее здание», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в работах по тушению пожара принимают участие 40 специалистов и задействовано десять единиц спецтехники.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 апреля городе Междуреченске в Кузбассе загорелась крыша пятиэтажного жилого дома на площади 900 кв. м. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 120 человек, включая 21 ребенка, еще 17 человек, в том числе четверых детей, спасли сотрудники МЧС.

Следователи позднее начали доследственную проверку по факту пожара в одном из жилых домов в Междуреченске. Причины произошедшего устанавливаются.