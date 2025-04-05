Донецк, 5 апреля, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки «Восток» Вооруженных сил России уничтожили танк Т-64 ВСУ недалеко от населенного пункта Богатырь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Видео Минобороны опубликовало в Telegram-канале 5 апреля.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Сначала он подорвался на противотанковой мине. После этого российские военные точным ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» вызвали детонацию боекомплекта танка. Дальнейшее поражение цели осуществили операторы FPV-дронов, которые несколькими попаданиями полностью уничтожили Т-64.

26 марта ВС России нанесли удар беспилотниками «Герань-2» по месту запуска дронов ВСУ в районе населенного пункта Долинское Запорожской области. В ролике ведомства видно, как взрываются пораженные цели.