Луганск, 5 апреля, 2025, 11:20 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии вместе с сотрудниками военной контрразведки нашли на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) тайник украинских формирований с боеприпасами. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

«В ходе отработки оперативной информации в лесополосе был обнаружен тайник с боеприпасами», — говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

Уточняется, что в нем находились четыре гранаты Ф-1 и запалы к ним, а также восемь выстрелов для гранатомета ВОГ-17 и 4,8 кг тротила в шашках. Изъятые боеприпасы передали взаимодействующим органам, а непригодные ликвидировали на месте с соблюдением необходимых мер безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 29 марта в тайнике неподалеку от Измайловского кремля в Москве была найдена взрывчатка. Ее должен был использовать для проведения теракта в столице агент украинских спецслужб.

Ранее, 13 марта, Федеральная служба безопасности России показала видеозапись с начиненными взрывными устройствами посылками, предназначенными для участников спецоперации и госслужащих. Пять таких коробок, замаскированных под подарочные парфюмерные наборы, были обнаружены сотрудниками спецслужб в аэропорту Челябинска.