Хельсинки, 5 апреля, 2025, 11:20 — ИА Регнум. Дискуссия об отправке западного военного контингента на Украину отклонилась от курса. Такое мнение 5 апреля высказал президент Финляндии Александер Стубб.

Global Look Press/IMAGO/Vesa Moilanen Президент Финляндии Александер Стубб

«Эта тема превратилась в символическую дискуссию, которая совершенно отклонилась от курса», — отметил он в беседе с газетой Die Welt.

Финский лидер подчеркнул, что прежде, чем обсуждать отправку западных военных на Украину, нужно добиться урегулирования конфликта.

«Сначала достигается перемирие. Перемирие по-прежнему означает состояние <конфликта>, и за ним нужно следить. Для этого есть различные технические возможности. Потом заключается мирное соглашение, за которым следует обеспечение мира», — заключил Стубб.

Он добавил, что существуют другие варианты поддержки Украины, поэтому наземные войска сейчас не входят в повестку. К тому же, по его мнению, самая большая ответственность должна лежать на украинской армии. Также Стубб добавил, что США должны предоставить гарантии безопасности Украине.

Помимо этого, финский лидер назвал автоматическое членство Украины в НАТО при возобновлении конфликта «единственной возможностью достигнуть долгосрочного и справедливого мира».

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля киевский режим провел переговоры с Британией и Францией по вопросу размещения военных контингентов на территории Украины. Днем ранее газета The Financial Times заявила, что коалиция стран Европы ведет обсуждение использования структур НАТО для развертывания на территории Украины своих войск.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран ЕС могут отправить свой военный контингент на Украину. По его словам, они хотят разместить такие «миротворческие» силы в нескольких ключевых городах: Киеве, Львове и Одессе.

За день до этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер отмечал, что страны Запада обсуждают детали отправки своих войск на Украину. При этом он уточнил, что считает важным получение европейскими миротворцами гарантий безопасности со стороны США, и добавил, что каждый день ведет переговоры с Вашингтоном по этому вопросу.

При этом посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник отмечал, что возможное формирования «контингента сдерживания» будет рассматриваться как неприкрытая оккупация Украины странами Европы. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Москва не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине.