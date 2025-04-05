Москва, 5 апреля, 2025, 11:11 — ИА Регнум. ФРГ воссоздает нацистские практики и угрожает выдворением россиян и белорусов с мероприятий в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Об этом 5 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Отмечается, что глава немецкого МИД Анналена Бербок, претендующая на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, рекомендовала не приглашать представителей России и Белоруссии на торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, а также не допускать и даже выдворять россиян и белорусов с праздника. Тем самым она повторяет практики нацистской Германии по сегрегации евреев и выдворению мирных жителей по этнонациональному принципу, подчеркивает представитель ведомства.

«С 1939 по 1944 год немцы создали более 1300 гетто на всей подконтрольной рейху территории, и в том числе на оккупированных землях. Для немцев гетто были «временным пунктом дислокации» евреев, конечной целью было их уничтожение в концентрационных лагерях», — напоминает Захарова в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что попытки идейных наследников и прямых потомков гитлеровских палачей выгнать русских с торжественных мероприятий являются вопиющим оскорблением. По словам Захаровой, если это произойдет, то это ознаменует возрождение нацизма и «триумф воли» Бербок.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля газета Berliner Zeitung со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ сообщила, что ведомство рекомендовало не приглашать российских и белорусских представителей на мероприятия в Берлине и Бранденбурге в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, районам и муниципалитетам также посоветовали при необходимости выдворять русских и белорусов. Отмечается, что причиной в МИД назвали «риски пропаганды, дезинформации и исторического ревизионизма».

19 марта Захарова также осудила решение правительства ФРГ выдвинуть Бербок на пост председателя ГА ООН в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Дипломат напомнила, что дед Бербок был нацистом. В феврале об этом написала газета Bild, ссылаясь на исторические документы, и уточнила, что он служил офицером вермахта.