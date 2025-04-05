Тель-Авив, Израиль, 5 апреля, 2025, 11:07 — ИА Регнум. Археологи из Израиля получили новые данные о гибели ветхозаветных городов Содома и Гоморры, которые, согласно Библии, были стерты Богом с лица земли за грехи их жителей. По мнению ученых, оба поселения были уничтожены взрывом сверху, мощность 12–23 мегатонны. Об этом сообщил журнал Scientific Reports (SR).

Ted E. Bunch et al.

Исследователи рассказали, что в ходе раскопок нашли полутораметровый слой органики и пепла с раздробленными частицами скелетов, осколками начавшей от жара превращаться в стекло керамики и маленькие куски сырцового кирпича, начавшие пузыриться от большой температуры.

Радиоуглеродный анализ показал, что пепел образовался около 1650 года до н. э. По мнению экспертов, древние города были уничтожены взрывом мощностью от 12 до 23 мегатонн, который произошел откуда-то сверху. Отмечается, что точнее определить невозможно, так как для этого необходимо знать угол, под которым взрывная волна и излучение от вспышки пришли к поверхности земли.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта археологи нашли следы присутствия египетской армии при раскопках в районе древнего израильского города Мегиддо (греческое название Армагеддон), которые подтверждают описанную в Библии битву, где погиб последний праведный иудейский царь Иосия. Уточнялось, что это удалось определить по большому количеству простой египетской посуды, которой не могло быть в поселении без египетской армии.

В начале января археологи обнаружили в Луксоре часть основания храма Хатшепсут и гробницы эпохи Среднего царства. На месте раскопок была найдена известняковая табличка с именем архитектора Хатшепсут Сенмута, который руководил строительством храма.