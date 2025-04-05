Вашингтон, 5 апреля, 2025, 10:53 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не может принимать решений, способствующих завершению украинского конфликта. Такое мнение 4 апреля высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Global Look Press/Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency

«Зеленский — неподходящий партнер для переговоров <…>, потому что он не в состоянии принимать решения, необходимые для того, чтобы положить конец … [вооруженному конфликту]», — заявил он в эфире своего YouTube-канала.

По словам Дэвиса, глава киевского режима серьезно заблуждается по поводу собственных возможностей в этом вопросе и всеми способами старается затянуть процесс урегулирования конфликта.

Зеленский считает, что, если продержится еще немного времени, у него получится избежать признания поражения и соглашения на условиях России, однако это «не тот случай», добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу необходимо согласовать смену Зеленского. Он уточнил, что в противном случае с вопросом регулирования украинского конфликта ничего не выйдет.

Путин и Трамп 18 марта провели телефонные переговоры, в ходе которых российский лидер согласился на временный мораторий на удары ВС России и ВСУ по энергетическим объектам. Глава государства сразу отдал российским военным соответствующий приказ, после чего они обезвредили семь собственных БПЛА. Дронами планировалось атаковать энергетический объект в Николаевской области.

Зеленский на словах тоже согласился с предложением главы Белого дома, заявив, что Украина якобы всегда поддерживала отказ от атак на энергообъекты. Однако украинские формирования уже в ночь на 19 марта нарушили договоренность, нанеся удар по российской нефтебазе в Краснодарском крае. После этого они продолжили бить по российской энергоинфраструктуре.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 1 апреля заявил, что киевский режим практически каждый день нарушает временный мораторий, договоренность о котором была достигнута Путиным и Трампом. Россия фиксирует каждое нарушение, допущенное Киевом, добавил он.