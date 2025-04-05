Вашингтон, 5 апреля, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Беженцы с Украины, живущие в США по гуманитарным программам, получили письма с требованием покинуть страну за семь дней. Об этом 5 апреля написало агентство Reuters.

Pexels

«Если вы немедленно не покинете Соединенные Штаты, вы подвергнетесь потенциальным действиям правоохранительных органов, которые приведут к вашей высылке», — привели в статье текст письма.

В министерстве внутренней безопасности США заявили, что электронные сообщения направили по ошибке. Там уточнили, что действие программы, которая позволяет гражданам Украины находиться в Соединенных Штатах, не прекращалось. Точное число украинцев, получивших такие сообщения, неизвестно.

17 марта сообщалось, что в Швейцарии более 30 тыс. украинских беженцев лишились защитного статуса с февраля 2022 года. Он предоставляет права на работу, страховку, обучение детей в школе, возможность свободного перемещения по территории государства и за пределами, а также возможность для воссоединения семьи. В декабре 2024 года Швейцария ужесточила условия предоставления такого статуса украинцам — получить его могут лишь те, кто прибыл с охваченных боевыми действиями или неподконтрольных киевскому режиму территорий.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября британская газета The Guardian заявила, что тысячи украинских беженцев в Европе могут стать бездомными. Так, в Венгрии решили прекратить помощь украинцам в поиске жилья, а в Польше обдумывают прекращение выплат пособий украинским мужчинам призывного возраста.