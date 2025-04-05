Вирджиния, США, 5 апреля, 2025, 10:38 — ИА Регнум. Отец и сын в Спотсильвании, штат Вирджиния, погибли во время рыбалки через считаные мгновения после того, как мальчик поймал рыбу. Об этом заявляет газета Daily Mail со ссылкой на полицию.

Daily Mail

Отмечается, что 37-летний мужчина и его шестилетний сын отправились на рыбалку, но спустя несколько часов перестали выходить на связь. Мать и супруга сообщила в полицию, но когда офицеры прибыли к лодочной станции, то никого не обнаружили на причале. Затем водолазы осмотрели дно и подняли на берег два тела.

«В ходе первоначального расследования их трагической гибели выяснилось, что <мальчик> едва успел поймал рыбу, как упал с причала в реку. Его отец прыгнул в воду вслед за ним, чтобы попытаться спасти ребенка, но трагически утонул сам», — говорится в материале, опубликованном 3 апреля.

Как передавало ИА Регнум, летом 2023 года два мальчика утонули в пожарном водоеме во время рыбалки в городском округе Истра Московской области. По данным следствия, дети рядом с домом катались на велосипедах и остановились половить рыбу, но один из детей не удержался и упал в воду, а другой поспешил ему на помощь.

В ноябре того же года произошла еще одна трагедия — на Урале восьмилетняя школьница провалилась под лед на реке и утонула. Отмечалась, что девочка гостила у одноклассницы, а затем решила самостоятельно уйти домой. Предположительно, девочка шла по реке, но лед под ней проломился.