Красноярск, 5 апреля, 2025, 10:28 — ИА Регнум. Последствия ураганного ветра в Красноярском крае, порывы которого достигают скорости 33 м/с, засняли на видео, которое 5 апреля оказалось в распоряжении ИА Регнум.

МВД по Красноярскому краю

На этих кадрах видно, что сильный ветер поднял высоко в воздух всю пыль и грязь, а также запечатлено, как его сильными порывами рвет высоковольтные провода.

По информации местных СМИ и соцсетей, часть Октябрьского района из-за разгула стихии осталась без света. Также сильный ветер сорвал крыши с нескольких домов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 апреля шквалистый ветер повредил электросети в Алтайском крае и Кемеровской области. Работники энергетической отрасли занимаются устранением последствий разгула стихии. Главной причиной обрыва проводов стали набросы на электросетевые объекты ветром посторонних предметов.