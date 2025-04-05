Ульяновск, 5 апреля, 2025, 10:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области были задержаны двое местных жителей, которых подозревают в убийстве 14-летней девочки. Об этом 5 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

4 апреля жительница села Тумкино Ульяновской области сообщила в дежурную часть отдела полиции «Сенгилеевский», что она обнаружила в подвале частного дома тело 14-летней родственницы со следами, указывающими на насильственную смерть.

«Менее суток потребовалось моим коллегам из уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области и оперативникам отдела полиции «Сенгилеевский», чтобы установить подозреваемых в тяжком преступлении в отношении несовершеннолетней», — написала она в Telegram-канале.

Волк добавила, что фигурантов доставили в следственные органы. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта суд в Твери арестовал 34-летнего ранее судимого жителя города по обвинению в убийстве и преступлении против половой неприкосновенности 13-летней девочки. Тело ребенка было найдено 29 марта.