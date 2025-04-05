Брюссель, 5 апреля, 2025, 10:17 — ИА Регнум. Европейские страны уже увеличили свои расходы на военные нужды, что сопоставимо с периодом холодной войны. Об этом 5 апреля заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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По его словам, сейчас на оборонные нужды стран Европы поступает ошеломляющее количество денежных средств.

«Когда вы смотрите на общее наращивание военных расходов в Европе в настоящий момент, вы должны сравнивать это с временами холодной войны», — заявил Рютте в интервью телекомпании CBS.

Как сообщало ИА Регнум, госсекретарь США Марко Рубио 3 апреля заявил, что страны — члены НАТО должны будут нарастить военные расходы до 5% своего ВВП. По его словам, это необязательно должно произойти в ближайшие год или два, однако нужно создать соответствующий план.

Рубио также отметил, что США останутся членом НАТО, где всегда играли активную роль. Он уточнил, что американский президент Дональд Трамп выступает не против альянса, а против НАТО без необходимых возможностей.

Глава Белого дома в январе заявил, что потребует, чтобы все страны НАТО повысили расходы на оборону до 5% ВВП. Госсекретарь США 26 февраля отметил, что у США больше нет возможности субсидировать союзников по НАТО, не направляющих должное количество средств на военные нужды.

Президент РФ Владимир Путин 27 марта в очередной раз назвал бредом заявления о том, что Россия якобы хочет воевать с НАТО. Глава государства добавил, что расходы США на оборону более чем в десять раз превышают расходы России.