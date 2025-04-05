Вашингтон, 5 апреля, 2025, 10:01 — ИА Регнум. Пресс-служба клуба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала в соцсетях запись с микрофона Александра Овечкина после того, как он забросил 894-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги и этим повторил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки.

AP/TASS/Nick Wass

После забитого в ворота «Чикаго Блекхоукс» гола 39-летний российский хоккеист громко и протяжно выкрикнул на русском: «Да-а-а!». После этого к Овечкину подъехали все коллеги по клубу с криками: «Да, ты сделал это!» и «Вау!», а также с некоторыми нецензурными словами.

Российский хоккеист оформил дубль в матче «Вашингтона» с «Чикаго» и повторил снайперский рекорд Гретцки (894 шайбы) в регулярных чемпионатах лиги. «Кэпиталз» на домашнем льду обыграли «Блекхоукс» со счетом 5:3.

Как сообщало ИА Регнум, после матча Овечкин поблагодарил своих поклонников в России и передал им привет. Игрок отметил, что знает, что многие россияне смотрели эту встречу и следят за его карьерой за океаном. Он также добавил, что не хотел бы забить свой рекордный гол в «регулярках» НХЛ в пустые ворота.

Президент НХЛ по контенту, мероприятиям и продакшену Стив Майер 4 апреля рассказал, что в лиге готовятся к снайперскому рекорду Овечкина, как к плей-офф Кубка Стэнли. По его словам, во всех городах, где пройдут матчи «Кэпиталз», состоится полноценная репетиция празднования рекорда российского хоккеиста с видео, рекламными LED-экранами и оформлением арены.

НХЛ добавила изображение Овечкина на логотипы своих страниц в соцсетях, чем посвятила их исторической гонке российского игрока за рекордом канадца. Позднее в лиге рассказали, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн намерен присутствовать на встрече, на которой Овечкин побьет рекорд Гретцки.