Магадан, 5 апреля, 2025, 09:56 — ИА Регнум. В бухте Гертнера во время раскола льда две машины оказались на отколовшейся льдине и уплывают в открытое море. Об этом 5 апреля сообщили на официальном канале мэрии города Магадана.

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Начальник управления ГО и ЧС мэрии города Магадана Сергей Беседин сообщил, что в начале дня на льду находились почти 500 машин. Около полудня лед начал активно расходиться. На данный момент на большей части льдины находится порядка 30 автомобилей.

Уточняется, что МЧС оповещали о расколе, но многие не реагировали на предупреждение. Для спасения людей были задействованы два автомобиля, аэролодка «Север-750К» и 15 спасателей.

В сообщении сказано, что всех людей, оказавшихся на отколовшейся льдине, спасли. Всего со льда сняли 28 человек, но две машины продолжает уносить в открытое море.

«Лед продолжает раскалываться, река Магаданка выходит на бухту Гертнера», — подчеркнули на канале мэрии Магадана.

Власти призвали местных жителей быть осторожными и напомнили, что выезд и выход на лед категорически запрещены.

Ранее, 28 февраля, сотрудникам МЧС России удалось спасти 374 рыбака с дрейфующей льдины в Охотском море. Она отделилась от берега на 700 метров в районе села Лесного. Для спасения были задействованы 11 спасателей и шесть единиц техники МЧС, включая судно на воздушной подушке «Хивус» и вертолет Ми-8.