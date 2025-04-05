Вашингтон, 5 апреля, 2025, 09:46 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил своих поклонников в России и передал им привет на пресс-конференции после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Чикаго Блекхоукс».

AP/TASS/Mark Schiefelbein Александр Овечкин

По словам 39-летнего российского хоккеиста, он знает, что многие в России смотрели эту игру и следят за его карьерой за океаном.

«Я уверен, что сейчас очень много будет звонков, очень много будет сообщений. Поэтому хочу всем передать в России привет. Спасибо за то, что все болеете. Будем делать все возможное для того, чтобы забить», — заявил хоккеист.

Овечкин отличился дублем в матче «Вашингтона» с «Чикаго», и это позволило ему повторить снайперский рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы) в регулярных чемпионатах НХЛ. На матче присутствовал сам канадец, заявивший, что хочет первым пожать руку россиянину после установления им нового рекорда.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 апреля российский форвард «Вашингтона» заявил, что он не хотел бы забить свой рекордный гол в «регулярках» НХЛ в пустые ворота.

Президент НХЛ по контенту, мероприятиям и продакшену Стив Майер рассказал, что в лиге готовятся к рекорду Овечкина, как к плей-офф Кубка Стэнли. Он уточнил, что теперь во всех городах, в которых будут проходить матчи «Вашингтона», будет происходить полноценная репетиция празднования рекорда с видео, рекламными LED-экранами и оформлением арены.

Ранее, 31 марта, НХЛ добавила изображение Овечкина на логотипы своих страниц в соцсетях, чем посвятила их исторической гонке российского игрока за рекордом канадца. В лиге также сообщили, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн намерен присутствовать на встрече, где россиянин побьет рекорд канадца.