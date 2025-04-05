Москва, 5 апреля, 2025, 09:39 — ИА Регнум. Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк», отбывающий пожизненный срок в колонии, заявил, что признается еще в 11 убийствах. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Серийный убийца Александр Пичушкин

«Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что информацию о причастности Пичушкина к нераскрытым убийствам получили сотрудники Главного оперативного управления ФСИН России совместно с сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России.

Во ФСИН добавили, что ведомство регулярно сотрудничает с правоохранительными органами для раскрытия преступлений прошлых лет.

Пичушкин родился 9 апреля 1974 года. По его утверждению, он стремился совершить 64 убийства: по одному на каждую клетку шахматной доски. Следствию удалось доказать 52 эпизода: 49 человек были убиты, троим удалось выжить.

Первой жертвой маньяка стал его однокурсник в 1992 году. Он отказался убивать вместе с Пичушкиным. Наибольшее количество преступлений серийный убийца совершил с 2001 по 2006 год. Он умело заметал следы и прятал тела, большинство его жертв долго числились пропавшими без вести. А многие из обнаруженных тел попросту не могли опознать. Одна из жертв маньяка перед встречей со своим убийцей оставила сыну записку с его номером телефона. Эта бумажка стала решающей уликой в деле. Камеры видеонаблюдения у метро, зафиксировавшие женщину в компании серийного убийцы, окончательно вывели следствие на преступника. О многих других своих жертвах правоохранителям рассказал сам маньяк, желая похвастаться. Он утверждал, что успел убить от 60 до 63 человек.

В октябре 2007 года суд приговорил его к пожизненному заключению. Пичушкин признался, что если бы его не поймали, он бы не перестал убивать людей. О стремлении вернуться к убийствам он заявлял, находясь уже в заключении в «Полярной сове».

В апреле прошлого года мать осужденного заявила, что ее сын на грани смерти в тюрьме. Женщина пояснила, что он болен, поэтому она не знает, сколько еще он протянет в колонии.