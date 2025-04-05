Мьянма, 5 апреля, 2025, 10:00 — ИА Регнум. Российские спасатели обследовали за сутки 12 тыс. кв. м территории в Мьянме, где в конце марта произошло землетрясение. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.

Global Look Press/Cai Yang/XinHua

«В Мьянме за сутки спасатели МЧС России в поисках людей обследовали более 12 тыс. кв. м 10 зданий», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что работа осложняется жарой — в Мьянме 40℃.

«Существует угроза обрушения зданий из-за повторяющихся афтершоков», — отметили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957734" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Мьянме за сутки спасатели МЧС России обследовали более 12 тыс. кв. м 10 зданий

Спасатели применяют осветительные башни и прожекторы. С воздуха разведку ведут с помощью дронов. Благодаря эффективному задействованию техники и оборудования специалистам удается добираться до самых дальних мест и глубоких пустот.

Российские врачи и психологи за сутки оказали помощь 61 пострадавшему, в том числе девяти детям. За все время МЧС оказало в госпиталях Мьянмы помощь 137 пострадавшим от землетрясения, в том числе 14 детям.

«Специалисты провели 24 хирургические операции за сутки, всего — 43», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, землетрясение магнитудой 7,7–7,9 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр находился вблизи Мандалая. За землетрясением последовало второе — магнитудой 6,4.

В результате погиб 3301 человек, 4792 получили травмы различной степени тяжести, еще более 220 человек числятся пропавшими без вести. С 29 марта в Мандалае работают специалисты МЧС.