Суджанский район, Курская область, 5 апреля, 2025, 09:21 — ИА Регнум. Боевики украинских формирований избивали мирного жителя приграничного района Курской области за незнание им украинского языка. Об этом 5 апреля сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Следствием установлено, что в марте 2025 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области украинские боевики угрожали мирному жителю оружием и жестоко избили его за то, что он не знает украинского языка», — привела ее слова пресс-служба ведомства.

Петренко уточнила, что следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). При проведении предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности причастные к этому преступление украинские бойцы, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля Петренко рассказала, что следователи расследуют обстоятельства убийства украинскими военными четырех жителей деревни Рубанщина в курском приграничье. Отмечалось, что в ходе осмотра дома, где были обнаружены тела, выяснилось, что по нему били из артиллерии.

Позднее в этот же день генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что в России на данный момент возбуждено свыше 6 тыс. уголовных дел о применении украинскими формированиями и их иностранными наемниками запрещенных средств и методов ведения войны. Он добавил, что в отношении 1,2 тыс. человек сейчас идет расследование, в числе фигурантов есть действующие и бывшие представители высшего политического и военного украинского руководства.