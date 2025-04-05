Тюмень, 5 апреля, 2025, 09:12 — ИА Регнум. По прогнозу паводков, вода в реках Тюменской области, вероятно, не достигнет прошлогодних уровней. Об этом 5 апреля сообщил губернатор региона Александр Моор.

Денис Моргунов/URA.RU/ТАСС

Он уточнил, что при этом с учетом полученных данных ожидается превышение отметок неблагоприятного явления на участке реки Ишим от села Ильинка до Абатского. Он добавил, что сохраняется риск достижения отметки опасного явления к 7–9 апреля.

«Поэтому не снижаем бдительности и внимательно наблюдаем за обстановкой на реке. Для этого созданы пять дополнительных гидрологических постов. Активно используем беспилотные летательные аппараты», — написал губернатор в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что специалисты продолжают возводить и укреплять защитные сооружения, формировать запасы необходимых материально-технических ресурсов.

Ранее, 12 марта, Моор говорил о том, что в Тюменской области уровень воды в реке Ишим, протекающей через Казанский район, может превысить прошлогодний рекорд. Он добавлял, что власти региона уже разрабатывают планы по строительству насыпей и укреплений и уточняют возможное число подтопленных домов.

В апреле прошлого года в Тюменской области пять деревень в Абатском районе затопило из-за паводка. Также 14 населенных пунктов были отрезаны от большой земли. Всего в Тюменской области подтопленными в 36 населенных пунктах на 30 апреля оставались 205 жилых домов, 523 дачных дома, 2935 приусадебных участков и 25 участков автодорог. Уровень воды в реке Ишим приближался к критической отметке опасного явления.