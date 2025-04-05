Вашингтон, 5 апреля, 2025, 09:10 — ИА Регнум. Российский капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что он не хотел бы забросить свою рекордную шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в пустые ворота.

Mark Schiefelbein/AP/TASS Александр Овечкин

«Я сказал, что не хочу забить 895-й гол в пустые ворота», — заявил 39-летний российский хоккеист на пресс-конференции после матча с командой «Чикаго Блэкхоукс».

Ранее Овечкин отличился дублем в матче «Вашингтона» с «Чикаго», что позволило ему повторить снайперский рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы). На матче присутствовал сам Гретцки, который заявил, что хотел бы первым пожать руку россиянину после установления Овечкиным нового рекорда.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля президент НХЛ по контенту, мероприятиям и продакшену Стив Майер заявил, что лига готовится к рекорду Овечкина, как к играм плей-офф Кубка Стэнли. По его словам, во всех городах, где будут проходить матчи «Вашингтона», будет проводиться полноценная репетиция празднования рекорда с видео, рекламными LED-экранами и оформлением арены.

НХЛ 31 марта добавила изображение Овечкина на логотипы своих страниц в соцсетях, посвятив их исторической гонке россиянина за рекордом канадца. В лиге также рассказали, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн хочет присутствовать на матче, в котором российский нападающий «Кэпиталз» побьет рекорд Гретцки.