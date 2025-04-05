Лондон, 5 апреля, 2025, 08:59 — ИА Регнум. В последнее время в Великобритании начали все активнее звучать призывы к выходу из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, из-за решения ряда других стран сделать это. Об этом 4 апреля сообщил британский телеканал Sky News.

Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency

«Все чаще звучат призывы к Великобритании выйти из договора о запрещении использования противопехотных мин», — говорится в публикации.

Отмечается, что правительство королевства сохраняет приверженность Оттавской конвенции, однако некоторые пытаются добиваться выхода из нее или как минимум пересмотра. Ранее в палате лордов (верхняя палата парламента страны) состоялись дебаты на эту тему, в ходе которых несколько ее членов, включая бывший военных и гуманитарных работников, высказались за более широкий взгляд Британии на использование таких мин.

Так, экс-депутат от консерваторов лорд Эндрю Робатан, до прихода в политику служивший в армии и воздушном спецназе, назвал Оттавскую конвенцию лишающей британские войска «одной линии обороны» и призвал разрешить им применять такие мины в случае вступления страны в войну.

В свою очередь, внук премьер-министра Великобритании Клемента Эттли (1945–1951) граф Джон Эттли рекомендовал поддержать исследование аналитического центра Policy Exchange, призывающее «выбросить за борт» Оттавскую конвенцию и конвенцию по кассетным боеприпасам.

Помимо них, за выход Великобритании из Оттавской конвенции высказался министр обороны Бен Уоллес, который активно поддерживает Киев.

Как сообщало ИА Регнум, минобороны Литвы 18 марта заявило о рекомендации оборонных ведомств властям Литвы, Польши, Латвии и Эстонии выйти из Оттавской конвенции для противостояния военным угрозам, в том числе якобы со стороны России. Утверждалось, что это также якобы должно укрепить оборонный потенциал указанных государств.

Глава правительства Финляндии Петтери Орпо 1 апреля заявил, что страна выйдет из международной конвенции о запрете противопехотных мин. По его утверждению, это позволит Хельсинки «подготовиться к изменениям в обстановке безопасности более универсальным способом».

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 20 марта заявила, что российская сторона примет ответные меры, в том числе и военно-технического характера, если Польша и страны Прибалтики выйдут из Оттавской конвенции. Она уточнила, что такое решение подтолкнет страны к дальнейшей эскалации напряженности и к деградации взаимоотношений в сфере региональной и международной безопасности.