Москва, 5 апреля, 2025, 08:51 — ИА Регнум. Забор между соседними дачными участками не должен быть глухим и превышать 1,8 м, иначе собственника ждет штраф. Об этом предупредила ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Она пояснила, что по периметру садовых участков рекомендовано устанавливать сетчатое ограждение высотой 1,2–1,8 м. Допустимыми считаются и визуально проницаемые заборы других видов или вовсе отсутствие ограждения. При этом со стороны улицы можно устанавливать глухие заборы, уточнила эксперт.

По словам эксперта, ограничения по высоте заборов также могут фиксироваться местными нормативными правовыми актами, регулирующими градостроительную деятельность на той или иной территории.

В таком случае, если ограждение не соответствует архитектурному облику территорий, собственнику могут выписать штраф в соответствии с локальным КоАП. Так, в Московской области выплата составит 3–4 тыс. рублей для физлиц.

«Если же спор между соседями вызван тем, что забор захватывает чужой участок, вариант один — приведение границ по забору в соответствие с кадастровыми данными. Если добровольно договориться не удастся, решение будет принимать суд», — пояснила Иващенко в беседе с агентством «Прайм».

Ранее, 25 марта, россиянам напомнили о штрафах за сжигание мусора на даче без соблюдения требований пожарной безопасности. Размер санкции варьируется от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей в зависимости от тяжести последствий.

Уточняется, что для этого необходимо использовать металлическую емкость или обустроить место в виде котлована, а также очистить территорию вокруг места сжигания мусора и подготовить все для тушения возможного возгорания. Кроме того, нужно соблюдать безопасное расстояние до зданий, леса и других объектов.

Как сообщало ИА Регнум, юрист, доцент Финансового университета при правительстве России Оксана Васильева напомнила владельцам дач и земельных участков о необходимости выполнять ряд требований, несоблюдение которых может обернуться штрафом в 2025 году. Это нецелевое использование земельного участка, например, для коммерческой деятельности, несоблюдение санитарных норм и правил пожарной безопасности, обращения с отходами, строительства и благоустройства.