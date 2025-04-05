Барнаул, 5 апреля, 2025, 08:55 — ИА Регнум. Шквалистый ветер повредил электросети в Алтайском крае и Кузбассе. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе компании «Россети Сибирь».

ПАО «Россети Сибири»

«На территориях Алтайского края и Кемеровской области шквалистый ветер привел к технологическим нарушениям на сетях. Энергетики оперативно устраняют последствия стихии», — сообщила компания.

В регионах действует особый режим работы. Основная причина нарушений электроснабжения заключается в набросах на электросетевые объекты сторонних предметов из-за ветра.

С 4 апреля энергетики ввели режим повышенной готовности в Алтайском крае, Кемеровской области, Красноярском крае и Хакасии. Синоптики предупредили о порывах ветра до 30 м/с. В Кузбассе утром 5 апреля выпал снег.