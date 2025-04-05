Копенгаген, 5 апреля, 2025, 08:40 — ИА Регнум. Выпавший сок из кокоса 69-летний житель Дании умер через 26 часов после этого, и медики ничем не смогли ему помочь. Об этом сообщила британская газета The Mirror.

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Уточняется, что датчанин решил попить кокосовой воды, для чего проткнул орех и вставил в него соломинку, однако сразу же выплюнул сок, у которого был отвратительный привкус. При этом внутри кокос также выглядел подгнившим, и позднее выяснилось, что он целый месяц пролежал на кухонном столе до трагического инцидента.

Позднее у пенсионера начались лихорадка и рвота, также он потел и был бледен. В реанимационном отделении у мужчины начался химический дисбаланс в мозге. Затем экспертиза подтвердила, что датчанин вместе с кокосовой водой проглотил токсичный грибок, который рос внутри ореха.

По словам автора публикации, трагического инцидента можно было бы избежать, если бы погибший хранил кокос, который нельзя оставлять при комнатной температуре, в холодильнике.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля американская студентка скончалась в Риме после того, как съела сэндвич в веганском ресторане в районе Казилино. Отмечалось, что у погибшей была аллергия на содержавшиеся в сэндвиче орехи кешью и она могла впасть в анафилактический шок.