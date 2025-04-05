Пенза, 5 апреля, 2025, 08:32 — ИА Регнум. Недалеко от города Сердобска Пензенской области средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник. Об этом 5 апреля сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«Сегодня ночью на территории Пензенской области, в районе Сердобска, силами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат. Жертв и разрушений нет, никто не пострадал», — написал он в Telegram-канале.

Он также посоветовал местным жителям не выкладывать в Сеть фото и видео с мест происшествия, чтобы «не становиться невольным помощником врагам». Кроме того, губернатор призвал доверять только официальным источникам информации.

Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 49 украинских БПЛА. 16 дронов сбили над Воронежской областью, 14 — над Белгородской, по шесть — над Курской и Самарской областями. Три беспилотника уничтожили над Мордовией, и по одному — над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.