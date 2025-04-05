Москва, 5 апреля, 2025, 08:30 — ИА Регнум. Бывшая жена недавно скончавшегося российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая пообещала наказать тех, кто причастен к его кончине.

Как отметило в своем Telegram-канале издание «СтарХит», Карицкая считает виновным в смерти музыканта наркодиллера по имени Эдик. По ее словам, именно этот человек напоил репера алкоголем и накачал наркотическими веществами, хотя знал, что исполнитель закодирован.

Экс-супруга Техника также негативно высказалась в отношении последней девушки репера Кристины, которая исчезла, когда стало известно о смерти артиста.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 апреля Паша Техник скончался в Таиланде. Ранее в этот же день исполнитель пережил клиническую смерть.

Репера 27 марта экстренно госпитализировали в больницу в Таиланде и ввели в искусственную кому. Позднее стало известно, что музыкант проходил курс лечения в реабилитационном центре.

Карицкая 31 марта заявила, что у репера почти на 100% поражены легкие и была выявлена пневмония. Причиной этого могла стать бактериальная инфекция. В больнице давали не очень благоприятный прогноз в отношении Техника на фоне серьезного поражения печени и других органов. Музыканта подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Ивлев родился 1 июля 1984 года в Москве и в 2001 году основал группу Kunteynir, которая выпустила такие популярные альбомы, как «Эдвард руки ножницы бумага» (2004), «Вес» (2006) и др. В 2013 году репер выпустил альбом «5 лет», а в 2016 году Kunteynir распалась. В течение последних лет артист страдал от наркотической зависимости.