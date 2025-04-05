Москва, 5 апреля, 2025, 08:24 — ИА Регнум. Сотрудники охранной службы концертного зала «Крокус Сити Холл» в Московской области в момент нападения террористов были без оружия, потому что не имели право на его ношение. Об этом 5 апреля заявил представитель площадки в суде по иску пострадавшего при теракте.

Он уточнил, что законы о террористической защищенности объекта не подразумевают наличие у охраны огнестрельного оружия.

«Та охрана, которая была на концерте, та организация, которая осуществляла охрану на концерте, она действовала в соответствии с законодательством, ее сотрудники не были вооружены», — сказал представитель компании «Крокус интернэшнл».

Адвокат истца Владимир Трофимов при этом подчеркнул, что сотрудники частных охранных предприятий могут быть вооружены, но для этого необходимо пройти сложную процедуру.

«Мы понимаем, что для того, чтобы охранник имел при себе огнестрельное оружие, он должен иметь высокий класс квалификации, должен каждый год проходить лицензирование. В данном случае охранники «Крокуса» не имели оружия. Но могли иметь. Это уже вопрос о том, насколько сам «Крокус Сити» был заинтересован в том, чтобы его территорию охраняли вооруженные охранники», — пояснил адвокат в беседе с ТАСС.

Он выдвинул предположение, что наличие оружия у охранников могло изменить ситуацию. Уточняется, что слушание по иску отложено на конец апреля.

Иск был подан к компании MSM Group, организовавшей концерт, одним из пострадавших при теракте. По его мнению, права зрителей были нарушены, потому что организатор мероприятия не обеспечил должный уровень охраны. Он обратился к суду с просьбой взыскать с ответчика 1 млн рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта 2024 года террористы ворвались в «Крокус Сити Холл», они открыли огонь по посетителям и сотрудникам концертного зала и устроили пожар. В результате теракта погибли 146 человек, шестеро из них — дети.

СК возбудил несколько уголовных дел, в том числе по статье 205 УК РФ («Теракт»). Были арестованы 12 человек. Сейчас под стражей находятся уже 19 фигурантов.

В Замоскворецкий районный суд Москвы 23 июля поступил коллективный иск к «Ингосстраху» от родных погибших и потерпевших в «Крокус Сити Холле» в момент теракта.