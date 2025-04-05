Вашингтон, 5 апреля, 2025, 08:19 — ИА Регнум. Американский фондовый рынок закончил неделю, на которой президент США Дональд Трамп объявил о введении страной новых торговых пошлин, падением основных индексов на 5,5%. Это следует из данных торгов.

EPA/JUSTIN LANE/TASS

По оценкам профильного американского издания MarketWatch, за два дня после введения Трампом новых тарифов фондовый рынок в США потерял $6,6 трлн, что стало крупнейшим обвалом в истории.

Уточняется, что с момента инаугурации Трампа в конце января фондовый рынок страны потерял в общей сложности $11 трлн.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля Трамп объявил о введении США пошлин на ввозимые в страну товары, которые коснутся 185 стран. Самые высокие тарифы были установлены на товары из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%) и Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%.

Комиссия по тарифам Госсовета КНР заявила, что Пекин с 10 апреля введет дополнительные пошлины в размере 34% на всю ввозимую из США продукцию. В Китае подчеркнули, что это решение был принято в ответ на аналогичные действия США, не соответствующие правилам международной торговли.

Позднее в этот же день Трамп заявил, что Китай запаниковал и неправильно сыграл, когда решил ввести ответные пошлины на новые американские торговые тарифы. По утверждению главы Белого дома, Пекин не имеет возможности позволить себе так поступать.