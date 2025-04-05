Гавана, 5 апреля, 2025, 08:09 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко 4 апреля открыл филиал Южного федерального университета (ЮФУ) в Гаване.

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«Здесь будет происходить очень важная часть, это подготовка, языковая подготовка студентов, которые получат уникальную возможность получить российское образование», — приводит слова Чернышенко «РИА Новости».

Отмечается, что сертификат на получение техники для оборудования филиала вручило Министерство науки и высшего образования России.

Как отмечается на сайте правительства РФ, Чернышенко на встрече с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом подчеркнул, что неотъемлемой частью сотрудничества России и Кубы является образовательная сфера. Так, в 2024 году две страны заключили в общей сложности более 60 соглашений между между вузами. Помимо этого, с 2023 года на Кубе начали функционировать восемь центров открытого образования по изучению русского языка. В следующем, 2024 году вузы из РФ открыли два геологических класса в университетах Кубы, а также Центр целевой подготовки специалистов в области энергетики и электроники.

Как передавало ИА Регнум, Чернышенко также провел встречу с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем. Глава Кубы поблагодарил вице-премьера РФ за визит и посещение им важных для народа Кубы исторических мест.

Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.

Накануне встречи с президентом Кубы вице-премьер принял участие в 22-м заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также посетил мемориал лидера кубинской революции Фиделя Кастро и ряд других значимых мест республики.