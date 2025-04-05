Кемерово, 5 апреля, 2025, 07:58 — ИА Регнум. Электросети в Кемеровской области, Хакасии и в пяти районах Алтая перешли на особый режим работы из-за массовых отключений света, спровоцированных ураганным ветром. Об этом сообщила пресс-служба «Россети-Сибирь».

Сергей Коньков/ТАСС

Отмечается, что с 4 апреля энергетики находились в состоянии повышенной готовности. Синоптики спрогнозировали порывы до 30 м/с.

«На территориях Алтайского края и Кемеровской области шквалистый ветер привёл к технологическим нарушениям на сетях. Отключения в разных районах устраняются силами 48 аварийно-восстановительных бригад, 105 человек и 48 единиц техники. Энергетики делают всё возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в домах жителей», — говорится в Telegram-канале компании.

В это же время Кемеровская область столкнулась с циклоном утром 5 апреля: ветер, снег и дождь нарушили работу сетей в Тисульском, Гурьевском, Ленинск-Кузнецком, Кемеровском районах, а также в Новокузнецке и его окрестностях. Основной причиной аварий стали посторонние объекты, унесённые ветром на линии. Например, в Тисульском районе отключение произошло из-за рухнувшей на провода крыши дома.

В Алтайском крае сотрудники «Алтайэнерго» борются с последствиями ночного шторма, подтвердившего прогнозы метеорологов. Бригады сосредоточены в Краснощёковском, Солонешенском, Чарышском, Алтайском районах и пригородах Барнаула, стремясь как можно быстрее устранить неполадки.

В Хакасии ураганный ветер также вызвал сбои в энергоснабжении. Местный филиал «Хакасэнерго» переведён в особый режим. В Красноярском крае и Тыве сохраняется состояние повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные ЧП.

Как передавало ИА Регнум, 10 января в минэнерго Дагестана сообщили о восстановительных работах после аварии на ЛЭП в результате короткого замыкания. Тогда без электричества остались более 10 тыс. абонентов.

2 января более 8 тыс. жителей Псковской области остались без электричества из-за погодных условий. Наибольшие отключения зафиксированы в Псковском и Себежском районах, а также в Порховском и Струго-Красненском муниципальных округах. Авария не затронула объекты ЖКХ и социальной сферы.