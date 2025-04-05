Лондон, 5 апреля, 2025, 08:15 — ИА Регнум. США могут завершить украинский конфликт путем сокращения своего военного присутствия в странах Европы. Об этом сообщило британское издание UnHerd.

Global Look Press/Defense Minitry/Keystone Press Agency

«Если [президент США Дональд] Трамп и его окружение всерьез намерены добиться быстрого прекращения огня, лучшим вариантом может стать увязка прекращения Россией боевых действий с сокращением численности американских войск вдоль линии фронта НАТО или сокращение роли Америки в коллективной обороне НАТО», — говорится в статье.

По словам автора публикации, угроза наращивания Западом военной помощи киевскому режиму не даст никакого эффекта, так как это не заставит Россию поменять свою позицию и не будет способствовать достижению прочного мира.

При этом уточняется, что в случае, если США частично или полностью откажутся от своей роли в странах Европы для прекращения огня в зоне украинского конфликта, то это будет самая ценная карта, разыгранная Вашингтоном.

Как сообщало ИА Регнум, госсекретарь США Марко Рубио 4 апреля заявил, что Вашингтон хочет увидеть конкретный прогресс в вопросе об урегулировании на Украине. По его утверждению, США в урегулировании ситуации на Украине приблизились к достижению мирного соглашения.

Трамп ранее в этот же день заявил, что убежден в готовности российского коллеги Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского заключить сделку по Украине. По его словам, Европа не смогла достичь успехов в выстраивании диалога с РФ.

Путин неоднократно отмечал, что Россия выступает за мирный исход конфликта на Украине при условии устранения его первопричин и обеспечения долгосрочной безопасности страны. Глава государства подчеркивал, что Москва больше не допустит просчетов, связанных с излишним доверием Западу.