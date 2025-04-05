Херсон, 5 апреля, 2025, 07:49 — ИА Регнум. Киевский режим превратил оккупированную Вооружёнными силами Украины (ВСУ) правобережную часть Херсонской области в мёртвую зону. Об этом 5 апреля сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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«К большому сожалению, некогда процветающее правобережье Херсонщины сейчас находятся в упадке. Фактически это мёртвая зона, где нет людей и ничего не работает», — рассказал Сальдо в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, губернатор Херсонской области отметил, что из самого оккупированного Херсона приходят очень мрачные новости. Город, по словам Сальдо, стоит пустой, оттуда ушла большая часть жителей. Те, кто остался в Херсоне, живут в постоянном страхе «перед террором киевских боевиков».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил губернатор Херсонской области Сальдо, российские военные заблокировали торговые порты Николаевской области со стороны Кинбурнского полуострова. По его словам, под огневым контролем находятся порты Херсона, подконтрольного киевскому режиму. Там нет ни коммерческих, ни транспортных судов. ВС России препятствуют проходу плавательным средствам ВСУ из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море, отметил Сальдо.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, остаётся под контролем киевского режима.