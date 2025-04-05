По предварительной информации, высокоточный удар по месту совещания командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными инструкторами в Кривом Роге был нанесён из ракетного комплекса «Искандер-М», сообщил в Telegram-канале 4 апреля военный блогер Юрий Подоляка. Его комментарий появился после официального заявления Минобороны, в котором сказано, что атака ракетой в фугасном снаряжении была предпринята в 18:49 по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов города. Фактически Подоляка указал на враньё киевских пропагандистов, заявивших, что российские войска якобы нанесли удар ракетой с кассетной боевой частью, что привело к многочисленным жертвам. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1136-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Пусковая установка комплекса «Искандер-М»

По данным Минобороны, потери противника от ракетного удара в Кривом роге 4 апреля составили до 85 военных и офицеров иностранных государств, а также 20 единиц автомобильной техники.

На появление недостоверной информации о действиях российских войск указал и Telegram-канал «Война с фейками».

«России нет никакого смысла наносить удары по мирным жителям: ВС РФ тотально превосходят ВСУ на всей линии боевого соприкосновения и продвигаются вперед. ВСУ не могут остановить натиск ВС РФ и пытаются совершать провокации», — сказано в публикации.

Там же отмечено, что попытка обвинить Россию в военных преступлениях направлена на срыв мирных переговоров.

Ранее, вечером 18 марта, в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин поддержал идею американского коллеги Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. Согласился с договорённостью и Зеленский. На деле же энергетические объекты Российской Федерации подвергаются атакам все это время, с перерывом примерно на один-два дня, пояснил журналистам 1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Тем временем российские бойцы продолжают теснить ВСУ по всем направлениям. Только за последнюю неделю — с 29 марта по 4 апреля — Вооруженными силами России нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, информировало накануне Минобороны.

«Поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности Украины, пункты управления, цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.