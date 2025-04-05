Москва, 5 апреля, 2025, 07:32 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России за минувшую ночь перехватили и уничтожили 49 украинских БПЛА. Об этом утром 5 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Mil.ru ПВО России

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что 16 беспилотников уничтожены над Воронежской областью, 14 — над Белгородской, по шесть — над Курской и Самарской областями. Три БПЛА сбили над Мордовий, и по одному над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев уточнил, что пострадавших и разрушений на земле в результате атаки, предварительно, нет.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 5 апреля одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке БПЛА ВСУ. В результате атаки пострадавших, предварительно, нет.

Атаке украинских БПЛА также подверглось промышленное предприятие в городе Чапаевске в Самарской области. Там обошлось без пострадавших.

Кроме того, ВСУ с помощью дронов совершили массированную атаку на город Донецк в ДНР. О подробностях не сообщалось.

4 апреля в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки киевский режим совершил шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры. Удары были нанесены по энергообъектам в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях.

Киевский режим продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры, несмотря на то, что вечером 18 марта президент России Владимир Путин во время телефонной беседы поддержал предложение своего коллеги из США Дональда Трампа о приостановке на 30 дней ударов по энергообъектам. Глава государства также немедленно отдал соответствующий приказ российским военным.

Свое согласие дал и глава киевского режима Владимир Зеленский, заявив, что Украина якобы всегда выступала за отказ от атак на энергообъекты. При этом фактически украинские войска уже в ночь на 19 марта нанесли удар тремя дронами по нефтебазе у станицы Кавказской на Кубани.