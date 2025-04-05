Воронеж, 5 апреля, 2025, 07:20 — ИА Регнум. Над Воронежской областью минувшей ночью сбили не менее 10 украинских беспилотников. Об этом утром 5 апреля сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было обнаружено, уничтожено и подавлено не менее 10 БПЛА», — написал глава области в Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений на земле в результате атаки, предварительно, нет.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 5 апреля одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке БПЛА ВСУ. В результате атаки пострадавших, предварительно, нет.

Атаке украинских БПЛА также подверглось промышленное предприятие в городе Чапаевске в Самарской области. Там обошлось без пострадавших.

Кроме того, ВСУ с помощью дронов совершили массированную атаку на город Донецк в ДНР. О подробностях не сообщалось.