Междуреченск, Кемеровская область, 5 апреля, 2025, 07:03 — ИА Регнум. По факту возгорания крыши многоквартирного дома в Междуреченске проводится доследственная проверка. Об этом 5 апреля сообщило Следственное управление СК России по Кемеровской области в Telegram-канале.

МЧС России. Кадр из видео

«Следственным отделом по городу Междуреченску СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу проводится доследственная проверка по факту возгорания крыши многоквартирного жилого дома в Междуреченске», — сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу Юлия Андреева.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло 5 апреля около полуночи по местному времени. В данный момент на месте пожара работают сотрудники МЧС и проводят мероприятия направленные на ликвидацию возгорания. Причины пожара устанавливаются, сообщили в СК.

Как передавало ИА Регнум, площадь пожара кровли дома в Междуреченске составила около 900 кв. м. Самостоятельно из здания эвакуировались 120 человек, в том числе 21 ребенок. Сотрудники МЧС спасли 17 человек, включая четыре ребенка. Для обогрева жильцов дома были организованы три автобуса. Также был развернут пункт временного размещения на 244 места. Возгорание полностью ликвидировали к 6 утра по местному времени. К тушению привлекли 29 сотрудников МЧС и 9 единиц техники.