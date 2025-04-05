Будапешт, 5 апреля, 2025, 07:00 — ИА Регнум. Венгрия заинтересована в мирном урегулировании украинского конфликта в том числе потому, что закарпатских венгров мобилизуют в украинскую армию, терпящую поражение. Об этом 4 апреля заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

«Происходят страшные разрушения, которые теперь не так опасны для нас, как раньше, но все еще происходит здесь, по соседству, в стране, где тоже живут венгры, и венгров призывают в армию, причем армию, которая терпит поражение. Итак, у Венгрии есть тысяча и одна причина, почему нужен мир, почему вместо военного плана мы должны строить и придумывать большие европейские экономические мирные планы», — пояснил Орбан.

При этом премьер Венгрии указал, что страны Европы, наоборот, намерены финансировать Киев, содержать украинскую армию и тратить серьёзные средства на подготовку к войне. Причём, по словам Орбана, планы европейских лидеров рассчитаны на долгосрочную перспективу.

Орбан выразил поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта и отметил, что надеется на их успех.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил 21 марта премьер-министр Венгрии Орбан, во время саммита Евросоюза он прочитал в глазах лидеров ЕС признание поражения Украины в конфликте.

Орбан выступает против оказания помощи Украине. 20 марта стало известно, что Венгрия заблокировала итоговый документ саммита ЕС, в котором предусматривалась поддержка киевскому режиму, хотя за принятие резолюции проголосовали все остальные члены объединения.

17 марта Венгрия проголосовала против выделения €20 млрд на военную помощь Украине, заблокировав эту инициативу. Глава МИД республики Петер Сийярто назвал возмутительным предложение Еврокомиссии тратить такую сумму на вооружение для Киева.