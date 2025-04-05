Москва, 5 апреля, 2025, 06:39 — ИА Регнум. Экс-глава Свердловской области Евгений Куйвашев проходит по уголовному делу о преступлении коррупционной направленности. Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Коммерсантъ».

Алексей Колчин ИА REGNUM Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

«Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности. С господином Куйвашевым уже несколько дней проводятся активные следственные действия. Вначале — в Екатеринбурге, а теперь и в Москве», — утверждает издание.

Отмечается, что процессуальный статус бывшего руководителя Свердловской области остается неизвестным. Газета со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что Куйвашеву могут избрать меру пресечения.

Региональные и федеральные власти пока никак не комментировали данную информацию.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта во время встречи в Кремле президент РФ Владимир Путин предложил Денису Паслеру, руководившему Оренбургской областью, возглавить родной для него регион — Свердловскую область. В тот же день глава государства подписал указ о назначении Паслера врио главы Свердловской области. Этим же документом Путин принял отставку Куйвашева, который возглавлял регион с 2012 года. Отмечалось, что Куйвашев покинул пост губернатора по собственному желанию.

Выборы в Свердловской области пройдут в сентябре.