Гавана, 5 апреля, 2025, 06:33 — ИА Регнум. Рабочую встречу с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем провёл вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом 4 апреля сообщается на сайте президента Кубы.

Россия и Куба

Глава Кубы поблагодарил вице-премьера РФ за визит и посещение им важных для народа Кубы исторических мест.

«Ваш визит имеет большое значение, если мы оцениваем ситуацию, переживаемую миром, и ту напряженность, которой подвергаются наши две страны. Это наглядно свидетельствует об укреплении и расширении наших отношений», — подчеркнул Мигель Диас-Канель.

Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.

Накануне встречи с президентом Кубы вице-премьер принял участие в 22-м заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также посетил мемориал лидера кубинской революции Фиделя Кастро и ряд других значимых мест республики.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил вице-премьер РФ Чернышенко в ходе рабочего визита на Кубу, Москва предложила Гаване программу экстренных мер по минимизации последствий энергокризиса, который произошел на острове в конце 2024 года.

На встрече с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фальконом Эрнандесом Чернышенко указал, что Россия продолжит добиваться исключения Кубы из списка стран — спонсоров терроризма.