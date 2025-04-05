Техас, США, 5 апреля, 2025, 06:10 — ИА Регнум. Количество официально подтверждённых случаев заболевания корью возросло до 481 в американском штате Техас. Об этом 4 апреля сообщает телеканал NBC News.

Penn State Вирус кори (электронная микрофотография)

«Число подтверждённых случаев возросло до 481, что на 14% больше, чем на прошлой неделе», — уточняется в публикации.

Отмечается, что, по данным департамента здравоохранения, с конца января, когда заболевание начало распространяться, количество госпитализированных пациентов достигло 56 человек. Среди заболевших корью за последние дни — шестеро детей в возрасте от пяти месяцев до трех лет, они заразились в детском саду в Лаббоке.

Ранее ИА Регнум сообщало, что число случаев заболевания корью в США продолжает расти. Первые случаи заболевания выявлены в январе в округе Гейнс, а за последние пять дней выявлено 22 случая заболевания. По данным властей штата, практически все заболевшие не были вакцинированы от кори. Однако зафиксированы четыре случая заболевания у граждан, полностью прошедших вакцинацию от кори, краснухи и паротита, и ещё один случай — у человека, получившего только одну дозу вакцины вместо положенных двух.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена запретить мигрантам въезд в США под предлогом угрозы распространения кори и туберкулёза. Для анализа ситуации на южную американскую границу направятся сотрудники министерства здравоохранения и социальных служб США.

Отмечается, что вспышки кори зафиксированы в нескольких штатах США, включая Техас, а рост заболеваемости туберкулёзом отмечается в штате Канзас. Пока точно неизвестно, связано ли это с массовым притоком мигрантов.