Вашингтон, 5 апреля, 2025, 06:08 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля для заключения торговых соглашений, которые позволят смягчить вводимые в отношении этих стран взаимные пошлины. Об этом 4 апреля со ссылкой на источник сообщил телеканал CNN.

Kyle Mazza/Global Look Press Президент США Дональд Трамп

«Источник, осведомленный о ходе переговоров президента, сообщил CNN, что президент Дональд Трамп контактирует с представителями Вьетнама, Индии и Израиля, чтобы обсудить индивидуальные торговые соглашения, которые могли бы смягчить предлагаемые тарифы для этих стран до крайнего срока на следующей неделе», — говорится в публикации телеканала.

Отмечается, что взаимодействие Трампа с этими странами является его первой попыткой инициировать переговоры по данному направлению.

До этого Трамп заявил, что руководство Вьетнама выразило готовность отменить все пошлины на американские товары.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на ввозимые в США товары. Они коснутся 185 стран. На товары из Камбоджи пошлина составила 49%, из Вьетнама — 46%, из Таиланда — 36%, из Китая — 32%. Пошлины на товары из стран Европейского союза составят до 20%. Коснется нововведение и Украины. В перечне нет России и Белоруссии. Пошлины начнут действовать с 9 апреля, но биржи отреагировали на решение Трампа в этот же день.

4 апреля комиссия по тарифам Госсовета КНР заявила, что китайские власти с 10 апреля введут дополнительные пошлины в размере 34% на всю ввозимую из США продукцию. Отмечалось, что это решение было принято в ответ на аналогичные действия США, не соответствующие правилам международной торговли.

В ответ на это Трамп заявил, что власти Китая «запаниковали и неправильно сыграли».

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 4 апреля, комментируя введенные США пошлины, заявил, что в торговых войнах нет победителей. По его словам, решение американских властей негативно отразится на целях устойчивого развития.