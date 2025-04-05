Нью-Йорк, США, 5 апреля, 2025, 05:46 — ИА Регнум. Ввод президентом США Дональдом Трампом новых пошлин на импорт спровоцировал вступление мировой торговли в критическую фазу. Об этом 4 апреля сообщили представители Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в своём заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Поскольку крупнейшие экономики готовятся ввести новые масштабные пошлины, Управление ООН по торговле и развитию предупреждает, что мировая торговая система вступает в критическую фазу, ставя под угрозу рост, инвестиции и прогресс в области развития, особенно для наиболее уязвимых экономик», — предупреждают специалисты.

При этом в документе подчёркивается, что все реформы мировой торговли должны формироваться путём сотрудничества, а не эскалации. Как заявила генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспен, глобальным торговым правилам важно развиваться, чтобы отражать существующие вызовы. Она подчеркнула, что опираться при этом нужно всегда на предсказуемость и развитие.

В организации призвали пересмотреть введённые пошлины, так как под ударом оказались страны с уязвимой экономикой, а в итоге могут пострадать миллионы людей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на ввозимые в США товары. Они коснутся 185 стран. На товары из Камбоджи пошлина составила 49%, из Вьетнама — 46%, из Таиланда — 36%, из Китая — 32%. Пошлины на товары из стран Европейского союза составят до 20%. Коснется нововведение и Украины. В перечне нет России и Белоруссии. Пошлины начнут действовать с 9 апреля, но биржи отреагировали на решение Трампа в этот же день.

Кроме того, американский лидер подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, объяснив это защитой национальной безопасности.

Глава Белого дома полагает, что на рынках и в целом в Штатах ожидается бурный рост в связи с введением пошлин, такие меры позволят привлечь инвестиции в страну.

При этом торги на американском фондовом рынке открылись падением основных котировок. Снижение составило 2,9–4,6%.