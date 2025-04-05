Вашингтон, 5 апреля, 2025, 05:29 — ИА Регнум. Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что покидает США, где состоялись переговоры с членами администрации президента США Дональда Трампа.

Roman Naumov/Global Look Press Кирилл Дмитриев. Март 2025 года

«Покидая США, я хотел бы поблагодарить всех за позитивный, искренний и конструктивный визит», — написал глава РФПИ 4 апреля в соцсети X (бывший Twitter).

Вместе с этим соцсеть X верифицировала его аккаунт, за что Дмитриев выразил благодарность.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее глава РФПИ сообщил, что провел в Вашингтоне встречи с представителями администрации Белого дома. Он отметил, что американская сторона слышит позицию России и настроена на решение всего спектра вопросов, касающихся отношений двух стран.

Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что встречался с Дмитриевым в Вашингтоне для обсуждения мирного урегулирования на Украине.

В интервью Fox News Дмитриев напомнил о требовании России, по которому Украина не должна вступить в НАТО. Дмитриев также добавил, что администрация Трампа придерживается той же позиции.

4 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу переговоров с США. Он добавил, что ведется кропотливая работа по разным каналам связи с американской стороной. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин остается открытым для диалога со своим американским коллегой.