Вашингтон, 5 апреля, 2025, 05:12 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 4 апреля установил рекорд по забитым победным шайбам в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго Блэкхокс».

Michael Miller Александр Овечкин

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Вашингтона».

Всего Овечкин забил 136 победных голов в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, обойдя тем самым чешского игрока Яромира Ягра, которому удалось забить 135 победных шайб.

Как передавало ИА Регнум, на встрече с «Чикаго» Овечкин забил две шайбы, доведя общее число своих голов до 894. Тем самым он повторил рекорд канадского игрока Уэйна Гретцки, который присутствовал на матче. Гретцки заявил, что хотел бы первым пожать руку Овечкину после рекорда. По словам канадца, которые привела журналистка Сэмми Зильбер, его дед был бы рад, если бы рекорд по голам в лиге побил именно российский хоккеист. Дед Гретцки Терентий Лаврентьевич Грецкий родился в Российской империи на территории современной Белоруссии, откуда он иммигрировал в Канаду.

До нового рекорда 39-летнему россиянину остается забить один гол.